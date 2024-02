De acordo com o Censo Demográfico 2022, 255 mil domicílios permanentes ocupados em Rondônia não têm acesso à rede geral de distribuição de água.

O número corresponde a 46% do total de domicílios no estado e à moradia de 740 mil rondonienses. O indicador é o segundo pior do país, ficando atrás somente do Amapá (50,1%). Na outra ponta está o estado de São Paulo com apenas 3,4% dos domicílios sem acesso à rede geral de água.

Entre os domicílios rondonienses com acesso à rede de distribuição de água, em 43 mil, a rede geral não é a principal fonte, sendo que, em 97,8% deles, a principal fonte são poços profundo ou raso.

Sobre o acesso à rede de água, o Censo mostra que, em três municípios rondonienses, mais de 90% dos domicílios não têm ligação com a rede geral de distribuição de água: Vale do Paraíso (97,9%), Governador Jorge Teixeira (94,6%) e São Francisco do Guaporé (90,7%). Vilhena tem a menor proporção de moradias sem acesso à rede de água: 5,4%, seguido de Cacoal (17,5%) e Pimenta Bueno (20,4%).

Da mesma forma que em relação ao abastecimento de água, Rondônia tem a segunda menor proporção de domicílios com esgotamento sanitário ligado à rede geral, rede pluvial ou fossa séptica ligada à rede. No estado, 13,6% dos domicílios estão nesta situação, correspondentes a quase 209 mil moradores. O Amapá tem a pior taxa do país – 12,1% dos domicílios – e São Paulo a melhor – 91,3%.

Entre os municípios rondonienses com as maiores proporções de domicílios com esgotamento ligado à rede geral, rede pluvial ou fossa séptica ligada à rede estão: Cacoal (67,2%), Cerejeiras (58%), Alvorada d’Oeste (42,5%), Cacaulândia (33%) e Porto Velho (23%). Na outra ponta, há 21 municípios rondonienses com menos de 1% de esgotamento ligado à rede geral.

Os dados do Censo também mostram que Rondônia tem a maior proporção de domicílios que utilizam fossa rudimentar ou buraco como forma de esgotamento sanitário. São 326 mil moradias, que correspondem a 58,8% do total de residências e a quase 926 mil pessoas (58,9% da população).

Em 16 municípios rondonienses, a fossa rudimentar é o tipo de esgotamento em mais de 90% dos domicílios: Governador Jorge Teixeira (99%), Monte Negro (97,9%), Primavera de Rondônia (96,9%), Corumbiara (96,2%), Santa Luzia d’Oeste (95,9%), Rio Crespo (95,4%), Teixeirópolis (94,9%), Castanheiras (94,9%), Vale do Anari (94,2%), Urupá (93,1%) Vale do Paraíso (92,9%), Cujubim (91,5%), Parecis (91,2%), Machadinho d’Oeste (90%), São Felipe d’Oeste (90%) e São Francisco do Guaporé (90%).