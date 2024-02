De acordo com o Censo Demográfico 2022, em Rondônia, a coleta por serviço de limpeza ocorre em 79,5% (441 mil) dos domicílios, sendo a quinta menor proporção do país.

Em 18,3% (101 mil) das residências rondonienses, o lixo é queimado – quinta maior proporção entre as Unidades Federativas; em 1,5% das moradias, o lixo é enterrado e, em 0,72%, é jogado em área pública ou tem outro destino.

Os municípios rondonienses com as maiores proporções de domicílios com coleta de lixo são: Vilhena (94,8%), Ji-Paraná (93,2%), Porto Velho (91,9%), Ariquemes (90,4%), Rolim de Moura (87,1%) e Cerejeiras (87%). Já os com as menores são: Nova União (31,1%), Campo Novo de Rondônia (32%), Governador Jorge Teixeira (33,9%), Theobroma (36,1%) e Castanheiras (37,9%).

Considerando a queima do lixo como destino dos resíduos, a operação censitária demonstra que em nove municípios rondonienses ela ocorre em mais da metade dos domicílios: Nova União (63,2%), Governador Jorge Teixeira (61,6%), Campo Novo de Rondônia (61,2%), Theobroma (58,8%), Castanheiras (55%), Rio Crespo (52,5%), Alto Alegre dos Parecis (52,1%), Parecis (51,4%) e Cacaulândia (51,2%).