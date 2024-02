O Departamento de Competições da Federação de Futebol do Estado de Rondônia recebeu ofício do Vilhena Esporte Clube informando que a iluminação do estádio Portal da Amazônia sofrerá ajustes impedindo a utilização da praça esportiva no período da noite.

Com isso, o VEC e Ji-Paraná jogarão às 15h30 e não mais as 17h, a partida é válida pela 2ª rodada do Rondoniense 2024, acontece no domingo, dia 3.

O VEC estreou na competição fora de casa diante do União Cacoalense, a partida no Aglair Tonelli terminou empatada 0 a 0. Já o Ji-Paraná estrou em casa contra o Sport Genus no Biancão e somou três pontos no Biancão.

>>>Veja ofício: