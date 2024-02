O Porto Velho conquistou mais um grande resultado em casa, a Locomotiva recebeu o Anápolis – GO pela Copa Verde na tarde desta quarta feira no Aluízio Ferreira, a torcida compareceu em bom número e quase comemorou a classificação no tempo normal, mas o Anápolis só foi superado nos pênaltis após o jogo terminar empatado em 1 a 1.

O Porto Velho fez um bom primeiro tempo e conseguiu criar algumas oportunidades, mas sem marcar, o time goiano foi gostando do jogo e tomando as iniciativas e deixando espaços para os contra ataques do Porto Velho e foi justamente assim que Caio apareceu em velocidade pela direita e livre bateu cruzado para abrir o placar aos 43 minutos.

No segundo tempo o Anápolis pressionou e tentou diversas vezes o empate mas nada do ataque goiano superar a defesa comandada por Digão, o Anápolis deixava muitos espaços e o Porto Velho teve várias oportunidades para ampliar o placar e definir a classificação, mas todas chances foram desperdiçadas e no último minuto veio o castigo, o árbitro Sávio Pereira marcou um toque de mão de Fagner na área, pênalti para o Anápolis e Fagner ainda foi expulso. Na cobrança da penalidade Marcão deixou tudo igual no Aluízio Ferreira.

Decisão nos Pênaltis

O Porto Velho foi o primeiro a marcar com Sorbara, o Anápolis perdeu a primeira cobrança, e na sequência Rodrigo, Whatthimem, Iverton e Bacas marcaram e garantiram a classificação da Locomotiva para a segunda fase da Copa Verde vencendo por 5 a 3. O adversário será o Cuiabá clube da elite do futebol brasileiro. A Locomotiva mostrou força nas Copas, após eliminar o Clube do Remo e o Anápolis no Aluízio Ferreira, o Porto Velho vai decidir a permanência na Copa do Brasil e da Copa Verde contra o Ypiranga-RS e Cuiabá-MT respectivamente longe de casa.