O Sant German de Ji-Paraná não resistiu a insistência do time amazonense, após abrir o placar com Kaique aos 14 minutos e deixar o time em vantagem, o Sant German sofre com a pressão do Amazonas que foi pra cima em busca da recuperação e dominou as ações.

Aos 25 minutos, Vinícius arriscou de fora da área e mandou uma pancada no travessão de Udson. Na reta final da etapa inicial, as Feras da Base conseguiram furar o bloqueio adversário.

Aos 42 minutos, Colômbia cobrou falta frontal na direção da área, a defesa do Sant German afastou parcialmente e a bola sobrou na meia-lua para Vinícius mandar um chute forte e rasteiro no canto esquerdo do goleiro Udson. Primeiro gol do Amazonas em competições nacionais de base.

No último lance do primeiro tempo, Colômbia partiu pra cima da marcação pela direita, driblou o zagueiro Lucas Paquetá com uma caneta e foi derrubado na área, pênalti marcado. Vinícius foi pra bola, e bateu no canto esquerdo virada do Amazonas com dois gols do camisa 10. Na etapa final o Amazonas administrou o resultado e garantiu classificação para a segunda fase da Copa do Brasil Sub-17.