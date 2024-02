A Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra a Vida (2ª DERCV), realizou ações visando desarticular duas facções, com a prisão de duas lideranças das organizações criminosas, sendo um de cada facção. Ambas as prisões, foram promovidas no mês de fevereiro.

No dia (16/02), a equipe da 2ª Delegacia de Homicídios, prendeu o investigado E.B.M, vulgo “Sequestro”, um dos líderes de uma das facções, investigado por vários homicídios e ataques promovidos nesta Capital. O mandado de prisão em tela é referente ao homicídio de um adolescente de 13 anos, ocorrido no residencial Porto Madero II, na zona leste de Porto Velho. Na ocasião da prisão, “Sequestro”, portava duas armas de fogo, sendo um calibre .38 e uma pistola .9mm, além de várias munições.

Nesta terça-feira (27/02/2024), a equipe da 2ª Delegacia de Homicídios, prendeu o investigado L.G.F.F, vulgo “Diabinho”, uma das lideranças da facção criminosa rival, sendo considerado o 01 na zona Leste, investigado por vários homicídios e ataques promovidos em Porto Velho. O mandado de prisão foi referente ao homicídio da vítima J. B. M. B., ocorrido no dia (03/12/2023). No momento da prisão, “Diabinho”, portava uma pistola do calibre .9mm e dois carregadores.

Ambos os suspeitos presos são considerados violentos em suas ações, tendo alto grau de periculosidade, assim como, são representantes decisivos nas organizações criminosas. Com as prisões, a Polícia Civil desarticula parte de ambas as facções e garante a ordem e a paz social.

A Polícia Civil reitera seu compromisso contínuo com a comunidade para resolução de casos como este, destacando o papel fundamental da sua equipe de investigações.