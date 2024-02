DIMARE MÓVEIS PLANEJADOS – 01 ANO Em Cacoal/RO, registrei a atenciosa e capacitada equipe de arquitetos e projetistas na moderna e elegante loja DIMARE CACOAL Móveis Planejados, que está comemorando 01 ANO de atividades nas novas instalações. Na foto o projetista Thiago Vasconcelos, a arquiteta Laryssa Dayanne Vitorino, o empresário Wesley Garcia sócio proprietário da DIMARE Cacoal, e os arquitetos Ketllyn Santana, Diego Deicke e Alana Freitas. Hoje, DIA 28, durante todo o dia haverá recepção a clientes e arquitetos parceiros da loja.

CARLOS BIAZI FARÁ ANIVERSÁRIO Em Cacoal/RO, o presidente CARLOS ALBERTO BIAZZI do SICOOB FRONTEIRAS irá comemorar aniversário no próximo domingo, DIA 03.

DIVINO AMOR INAUGUROU EM CACOAL Com loja lotada de convidados, foi inaugurada na noite da última terça-feira, dia 27, a franquia Espaço Católico DIVINO AMOR na rua São Luiz em Cacoal/RO. Na foto o casal proprietário Luciano e Priscila Piatti da primeira franquia católica do Brasil, hoje, com 70 lojas em mais de 17 estados, o padre Johnnis Parteli que abençoou o novo empreendimento, e o casal proprietário Tiago Zandoná e Kelly Chrystina Baratto da franquia na Capital do Café, com o filho Bernardo.

DIVINO AMOR INAUGUROU EM CACOAL Com loja lotada de convidados, foi inaugurada na noite da última terça-feira, dia 27, a franquia Espaço Católico DIVINO AMOR na rua São Luiz em Cacoal/RO. Na foto o casal proprietário Tiago Zandoná e Kelly Chrystina Baratto da franquia na Capital do Café, com os filhos Bernardo e Maria Luiza.

CONVIDADOS PRESTIGIARAM A DIVINO AMOR Na inauguração da franquia Espaço Católico DIVINO AMOR na rua São Luiz em Cacoal/RO, lotada de convidados na noite da última terça-feira, dia 27, registrei a diretora de negócios Rose Repiso da SICOOB FRONTEIRAS, e um dos fundadores o advogado Vornei Bernardes da Costa da renomada cooperativa financeira, com a esposa Cristina Bená.

CONVIDADOS NA INAUGURAÇÃO DA DIVINO AMOR Na inauguração da franquia Espaço Católico DIVINO AMOR na rua São Luiz em Cacoal/RO, lotada de convidados na noite da última terça-feira, dia 27, registrei parte da equipe da SICOOB FRONTEIRAS. Na foto a gerente PJ Elizabete Gonçalves, o agente de relacionamento Dhiego Novais, a analista Maria Gisele de cobrança e recuperação, a assistente PJ Maria Ines, a gerente Sandra Cristina de relacionamento PF, o gerente geral Edvaldo Rodrigues e a assistente PF Lorena Paula.

PREMIAÇÃO NA CONVENÇÃO 2024 ECOPOWER Com presença de todos os franqueados e inúmeros parceiros e fornecedores, aconteceu o POWER CONNECTION 2024, maior e mais esperado evento da ECOPOWER, onde o empresário LEANDRO DIAS MARTINS franqueado em Cacoal/RO, recebeu premiação da diretora comercial Kelly Oliveira Ecopower Energia Solar, como maior vendedor da região norte em 2023. Leandro ganhou uma usina solar de 20 mil reais, 800 kWh/mês, um fogão de indução elétrico, um ar condicionado e uma chopeira Weg de 7 mil reais.

OTÁVIO FOLI FEZ ANIVERSÁRIO Em Cacoal, no último dia 25, fez aniversário o empresário OTÁVIO FOLI sócio proprietário das prestigiadas CASA & DECORAÇÃO, a maior loja de móveis e decoração de Rondônia, e da DIMARE CACOAL de móveis planejados. Na foto Otávio em comemoração familiar ao lado da esposa Ivone Foli, entre a filha Syndell Foli com a filha Mariana Foli Crivelaro e o esposo Ermerson Bino, e o filho Otávio Henrique Foli com a namorada Ingrid Santos.