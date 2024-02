Na madrugada de segunda-feira (26/02), o Departamento de Narcóticos da Polícia Civil de Rondônia (DENARC), durante diligências e fiscalização nas Rodovias RO 425 e BR 364, no trecho que liga Guajará-Mirim a Porto Velho, verificou o deslocamento de dois veículos próximo ao Igarapé Bate-Estaca, estando os condutores em atitude suspeita.

Contudo, os policiais emitiram sinal sonoro e luminoso para que os condutores realizassem parada dos veículos, os quais, por sua vez, não atenderam a ordem de parada, sendo necessário perseguição policial. Durante fiscalização no veículo e abordagem dos condutores foi encontrado e apreendido no porta-malas do veículo quatro sacos serapilheira, repletos de “tijolos” de maconha e haxixe.

Os suspeitos L.C.C. C.V.L.O. e T.S., foram presos em flagrante por delito de tráfico e associação para o tráfico de drogas, tendo sido apreendido, ao todo, aproximadamente 90 kg de substâncias entorpecentes.

Os conduzidos estão sendo autuados em flagrante e ficarão à disposição da Justiça para as providências cabíveis.

Essa ação enérgica do Denarc reforça o compromisso das autoridades no combate ao tráfico de drogas e na preservação da segurança no estado.