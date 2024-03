A punição do TJD da perda de mando de campo ao Porto Velho foi o motivo da suspensão da partida, entre a Locomotiva e a Raposa da BR.

Por causa da perda do mando de campo o Porto Velho não pode enfrentar a União Cacoalense no estádio Aluízio Ferreira, partida válida pela 2ª rodada da competição.

Outro motivo para a suspensão da partida é a falta de estádio aptos para a disputa de jogos oficiais, como por exemplo o estádio Gentil Valério de Ariquemes e o Cassolão de Rolim de Moura.

Vale ressaltar que o regulamento do Rondoniense não permite que a partida seja realizada no estádio Aglair Tonelli de Cacoal devido a inversão do mando de campo.

O jogo também não pode ocorrer no Aluízio Ferreira de portões fechados, sendo de responsabilidade do DCO Departamento de Competições da FFER de remarcar o local e horário da partida para o cumprimento da decisão do TJD/RO.

