O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado estadual Marcelo Cruz (Solidariedade), anunciou concurso público na Casa de Leis e propõe a criação de novos municípios no estado.

O pronunciamento foi feito nesta quinta-feira (29) no auditório Amizael Gomes da Silva, durante a posse do deputado Laerte Gomes na presidência do Parlamento Amazônico.

Inicialmente, Marcelo Cruz parabenizou Laerte Gomes por assumir a presidência da entidade. “Foi cumprida a promessa do presidente ser do Estado de Rondônia. Conte comigo e com a Assembleia Legislativa para que possamos crescer cada vez mais. A deputada Edna fez um trabalho extraordinário e vemos uma paixão dos deputados pelo Parlamento Amazônico. Tenho certeza que você dará sequência a esse trabalho, pois quando assumimos o compromisso, temos grandes responsabilidades”, frisou.

Marcelo Cruz fez questão de ressaltar a experiência do deputado estadual Laerte Gomes para conduzir o Parlamento Amazônico. “A gente precisa muito da bancada federal e o Laerte já foi prefeito de Alvorada do Oeste, deputado por três mandatos e precisamos juntar todos os deputados para que possamos discutir as demandas. É importante ter esses deputados federais e senadores de cada estado unidos também nessas pautas”, acrescentou.

Para Marcelo Cruz, é essencial a criação de novos municípios em Rondônia. “Temos em Rondônia muitos distritos que são maiores do que cidades e podemos colocar em nossa pauta a emancipação de novas cidades como exemplo temos o distrito de União Bandeirantes e a própria Ponta do Abunã”, acrescentou.

Ao final, Marcelo Cruz anunciou que irá lançar um edital para preencher vagas no novo concurso público da Alero. “A nossa Casa de Leis vai lançar um edital a partir do meio ano para os níveis médio e superior. Serão mais de 300 vagas de novos servidores para a Assembleia”, encerrou.