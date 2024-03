“Temos que colocar o VEC no lugar que ele merece”. Com essas palavras, o presidente do Vilhena Esporte Clube (VEC), José Carlos Dalanhol, o popular “Gaúcho do Milho”, 60 anos, “convocou” à torcida vilhenense para o jogo que acontecerá neste domingo, 3, no estádio “Portal da Amazônia”, de Vilhena.

Na oportunidade, o “Lobo do Cerrado” enfrentará o Ji-Paraná, em jogo válido pela 2ª rodada no campeonato rondoniense. A disputa está prevista para começar às 15h30. No primeiro jogo, semana passada, o VEC empatou em 0 a 0 com Cacoal, no estádio Aglair Tonelli.

Em visita à redação do Extra de Rondônia na manhã desta sexta-feira, 1, Gaúcho pediu o apoio da torcida vilhenense para lotar o estádio municipal. “O apoio do torcedor é indispensável para obter um resultado favorável em todos os sentidos”, explica.

O VEC ostenta cinco títulos de campeão do rondonienses, sendo em 2005, 2009, 2010, 2013 e 2014, com a participação de Gaúcho do Milho nos últimos quatro.

Ele lembra o principal jogo realizado pelo “Lobo do Cerrado” contra o Palmeiras, em 2014, válido pela Copa do Brasil. “Conseguimos reunir mais de 14 mil pessoas no estádio ‘Portal da Amazônia’”, destaca.

O presidente explica que o VEC retorna ao campeonato rondoniense em 2024, mas que o apoio de todos é necessário, como autoridades do poder público, empresas e, principalmente, do torcedor. “Queremos ver o VEC novamente disputando jogos nacionais. Isso também vai garantir melhorias para o município em infraestrutura e outros setores”, encerrou.