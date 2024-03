A Associação dos Produtores de Soja e Milho de Rondônia (Aprosoja-RO) empossou sua nova diretoria para o biênio 2024/2025 na última quarta-feira, 28 de fevereiro, em uma solenidade institucional.

O evento contou com a presença de autoridades políticas, produtores rurais, líderes do setor produtivo e representantes de órgãos públicos essenciais para a cadeia de produção de soja e milho.

Durante o discurso de posse, o presidente eleito da Aprosoja-RO, Adair José Menegol, expressou diversas preocupações e propostas relacionadas aos desafios enfrentados pelos agricultores, especialmente em Rondônia.

“Este ano foi atípico. Com mais de 25 anos em Rondônia, ainda não havíamos enfrentado este cenário, caracterizado pela seca no início do plantio, pelo excesso de chuvas durante a colheita, pela baixa produtividade e pelos preços baixos no momento da comercialização. Esses fatores irão comprometer a permanência do agricultor na atividade. Nesse cenário, precisamos lutar pela manutenção dos produtores rurais na atividade, tanto para o estado quanto para o país,” relata o presidente frente às principais preocupações.

Entretanto, Adair José Menegol aponta saídas a médio e longo prazo. “Temos alternativas para desenvolver e trabalhar em conjunto visando a sustentabilidade do produtor no campo. Precisamos aprimorar e aumentar o armazenamento de grãos, buscar novos mercados, promover a transformação interna da nossa matéria-prima, seja na produção de etanol de milho ou na produção de derivados de soja por meio de uma esmagadora. Isso traz benefícios para o produtor e, principalmente, para o consumidor, que terá produtos mais baratos produzidos aqui,” descreve Menegol.

Em seu discurso representando o Executivo, o vice-governador Sérgio Gonçalves enfatizou o compromisso do Governo de Rondônia com o desenvolvimento do agronegócio no estado, destacando a força do associativismo e a importância do diálogo entre o governo e o setor produtivo.

“O governo tem se empenhado em resolver diversas questões desde 2019, enfrentando uma série de desafios. O diálogo com entidades, incluindo a Aprosoja, tem sido constante. A clareza de objetivos fortalece as instituições e facilita a atuação governamental. Devemos fortalecer o associativismo e cooperativismo no estado, assim como suas pautas, pois ao resolver suas demandas, fortalecemos a economia do nosso estado”, destacou Sergio Gonçalves.

O senador Jaime Bagattoli ressaltou que o setor produtivo enfrentará um ano desafiador no Brasil e enfatizou a importância de todos trabalharem juntos em prol desse setor. Além disso, destacou a necessidade de fortalecer e intensificar a atuação de entidades como a Aprosoja diante desses desafios.

“O setor produtivo no Brasil vai viver um ano atípico. Tudo indica que teremos dificuldades no clima, um cenário político e econômico pouco favorável e problemas já conhecidos como a carga tributária e as dificuldades de armazenamento e escoamento dos nossos grãos. Por isso, é importante que entidades como a Aprosoja estejam fortalecidas e mais atuantes do que nunca”, afirmou o senador.

Antonielly Arce Rottoli, Diretora Financeira da Aprosoja Rondônia e Presidente da Associação das Mulheres do Agro Rondônia, destaca a importância de representar o setor produtivo, especialmente os produtores de soja e milho. Ela enfatiza a relevância da presença e participação das mulheres em todas as esferas sociais e econômicas.

“É gratificante ser uma mulher nesse contexto. Espero que mais mulheres tenham sucesso e representatividade no futuro. O engajamento em todas as esferas da vida social e econômica é essencial para a riqueza de perspectivas e inovação. As mulheres desempenham um papel vital no mercado de trabalho, contribuindo para o crescimento econômico”, destaca Antonielly.