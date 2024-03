No último dia 29 de fevereiro, a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Colorado do Oeste promoveu o 1º Workshop Atuação em Redes: Articulações e Estratégias no Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente.

O evento, que teve lugar na cidade de Colorado do Oeste, contou com a participação da Juíza de Direito Miria do Nascimento de Souza e do Núcleo Psicossocial.

Com o apoio do Ministério Público de Rondônia, representado pelo promotor Bruno Ribeiro de Almeida, e da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, representada por Bruna Grobberio Trancoso, o workshop reuniu profissionais e representantes da rede de proteção à criança e adolescente dos municípios de Colorado do Oeste e Cabixi/RO.

O objetivo do evento foi articular e aprofundar estratégias de órgãos e políticas que atuam diretamente no atendimento do Sistema de Garantias de Direitos do público infanto-juvenil. Durante o workshop, foram discutidos temas como os caminhos, fluxos, legislações vigentes, canais a serem acionados e competências no processo de assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária desses jovens, especialmente os mais vulneráveis.

As atividades desenvolvidas durante o workshop promoveram trocas de experiências e desenvolveram habilidades práticas em um ambiente colaborativo e participativo, fortalecendo assim a rede de proteção e garantia de direitos da infância e adolescência na região de Colorado do Oeste.