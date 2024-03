A Polícia Federal (PF), em ação conjunta com o IBAMA e a Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC), deflagrou, dia 1/3, a Operação “Polígonos”, a fim de prevenir e reprimir a extração ilegal de minério no Parque Nacional Mapinguari e região.

Foram inutilizadas duas escavadeiras hidráulicas, conhecidas como PC e cinco motores bomba empregados na extração ilegal de cassiterita dentro do Parque e nas adjacências.

Mais de 20 profissionais participaram da ação, dentre policiais federais treinados para atuar em ambiente de selva, servidores do IBAMA e da SESDEC. A equipe utilizou uma aeronave tática do SESDEC e duas embarcações para os trabalhos.

Durante as investigações, constatou-se que garimpeiros agiam ilegalmente sem qualquer permissão dentro do Parque, enquanto outros, com estrutura mais robusta e emprego de máquinas pesadas, avaliadas em mais de R$ 1 milhão, extraíam minério ainda na fase de requerimento junto à Agência Nacional de Mineração, o que é proibido. Imagens de satélite comprovaram que havia modificação nociva ao meio ambiente, decorrente da ação predatória no local.

A PF e os demais órgãos continuam presentes na região para manter a integridade do meio ambiente, preservar a fauna e a flora, de modo que ações que atentem contra esses bens serão reprimidas com o rigor da lei penal e ambiental.

O nome da Operação “Polígonos”, faz referência aos processos existentes na Agência Nacional de Mineração, que permitem que empresas atuem dentro de certo perímetro. Entretanto, fora desses polígonos, a extração de minério é ilegal e será combatida com todos os meios disponíveis aos órgãos que têm atribuição para atuar na seara ambiental.