Uma ação do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do estado de Rondônia (Iperon/RO) dá continuidade à programação do projeto Iperon Perto de Você”, no município de São Francisco do Guaporé, a partir de segunda-feira, 11.

Voltado para aposentados, pensionistas e servidores ativos, o projeto leva atendimento presencial e capacitação itinerante para os servidores de setores de Recursos Humanos (RH) de todas as secretarias e órgãos do Estado, com a atividade “Oficina de RHs”.

O atendimento e o treinamento vão ocorrer nos dias 11 e 12 de março, das 8h às 13h, na Coordenadoria Regional de Educação (CRE) da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), localizada na Rua Chico Mendes, n.° 3716, Bairro Centro.

SOBRE O PROJETO

O objetivo do Iperon Perto de Você é levar educação previdenciária e assistência aos servidores ativos e beneficiários do Instituto de Previdência. Durante o atendimento são sanadas dúvidas quanto à Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), averbação, realização de recadastramento, retirada de contracheque e simulação de aposentadoria, para os servidores interessados poderem obter informações sobre estimativa de tempo e modalidades de aposentadoria.

Para ser atendido, os beneficiários e servidores podem dirigir-se ao local e receber atendimento rápido. O projeto também inclui ação de capacitação, onde os servidores do setor de Recursos Humanos são treinados, na teoria e, na prática, quanto aos processos de aposentadoria que chegam aos órgãos e secretarias do Estado. Para se inscrever nas atividades, os interessados devem preencher um formulário através do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjtigFEZDQGFh6uoDFrFloCqjgiKkNi536ErOabuvgYVNLZQ/viewform, ou de forma presencial, antes da ação.

NOVAS AÇÕES

Em seu terceiro ano consecutivo, o Iperon Perto de Você já atendeu mais de mil pessoas por onde passou. Após a cidade de São Francisco do Guaporé, a ação será realizada na cidade de Rolim de Moura, nos dias 18 e 19, e em Cacoal, nos dias 20 e 21 de março.