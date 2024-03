Após sofrer uma derrota por 5 a 0 contra o Cuiabá, o voo da equipe do Porto Velho atrasou, resultando na solicitação de adiamento da partida contra o Ji-Paraná. Tanto a comissão técnica quanto os atletas tiveram que passar a noite no chão do aeroporto devido ao atraso.

A partida foi suspensa devido ao atraso no retorno da delegação do Porto Velho após o jogo pela Copa Verde. Condições climáticas desfavoráveis na madrugada desta sexta-feira, 8 de março, impossibilitaram o pouso da aeronave no Aeroporto Jorge Teixeira. Como alternativa, a aeronave foi desviada para o Aeroporto de Manaus. O atraso no retorno da equipe, conhecida como Locomotiva, para a capital de Rondônia, causado pelas condições climáticas, inviabilizou a realização da partida marcada para o próximo sábado, às 20h30, no estádio Biancão.

É importante ressaltar que a equipe do Porto Velho tem uma partida agendada para o dia 13 de março, próxima quarta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil, no Rio Grande do Sul, contra o Ypiranga. Segundo a programação de voo fornecida pela CBF, a equipe deve deixar a capital de Rondônia na madrugada do próximo domingo com destino ao Rio Grande do Sul. Diante dessa situação, o Departamento de Competições da FFER suspendeu a partida e em breve deverá divulgar uma nova data para sua realização.

