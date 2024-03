O mercado de mobilidade elétrica no Brasil está experimentando um crescimento nunca visto antes, e o Estado de Rondônia busca se alinhar a essa tendência global.

Atento ao movimento que está acontecendo no país, nesta segunda-feira (11), o deputado estadual Cássio Gois (PSD) está na vanguarda desse movimento, propondo medidas e ações para incentivar a adoção de veículos elétricos no estado.

A iniciativa surgiu após o deputado fazer uma indicação ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran), que por sua vez, por meio do diretor-geral da autarquia, Leonardo Barreto de Moraes (Leo Moraes), solicitou à Secretaria de Finanças do Estado (Sefin) uma análise sobre os incentivos fiscais para veículos elétricos.

Enquanto cumpre sua agenda oficial no estado do Paraná, em Curitiba, Cássio Gois teve uma reunião com o diretor-geral do Detran-PR, Adriano Furtado, e com o Secretário de Estado da Fazenda, Renê de Oliveira Garcia Júnior, para trazer referências e alinhar estratégias que tornem essa proposição uma realidade em Rondônia, em sintonia com o secretário Luís Fernando (Sefin).

Os números falam por si só: segundo dados da ABVE – Associação Brasileira de Veículos Elétricos, no primeiro bimestre de 2023, foram comercializadas 8.797 unidades de veículos elétricos no Brasil, representando um incremento de 47% em relação ao mesmo período de 2022. Esta ascensão confirma o vigoroso crescimento do mercado de carros elétricos no país.

A conscientização sobre os desafios ambientais globais está impulsionando a busca por soluções inovadoras. Os veículos elétricos representam uma alternativa sustentável para a mobilidade, oferecendo benefícios cruciais para o meio ambiente, como a redução significativa de emissões de CO2.

Em resposta a essa necessidade premente, Cássio Gois propôs a isenção do pagamento do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) por um período de 3 anos para carros elétricos novos emplacados em Rondônia. Essa medida, segundo ele, visa não apenas incentivar a comercialização de veículos menos poluentes, mas também alinhar o estado com os objetivos de redução de emissões e desenvolvimento sustentável.

Gois reforçou a relevância do tema e expressa a expectativa de que sua indicação seja prontamente considerada e implementada. “A administração pública tem o dever de fomentar práticas de consumo alinhadas com a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, e os incentivos fiscais para veículos elétricos representam uma oportunidade concreta nesse sentido”, afirmou o parlamentar.

“Estamos diante de uma oportunidade única de promover mudanças significativas em nosso estado, alinhando-nos com as melhores práticas ambientais e econômicas. Os veículos elétricos não são apenas o futuro, são o presente. Em parceria com o governador Coronel Marcos Rocha, estamos agindo agora para garantir um ambiente mais limpo e sustentável para as gerações futuras em Rondônia”, finalizou o deputado Cássio Gois.