Após a deputada estadual, Rosangela Donadon (União Brasil), solicitar ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) a recuperação de uma ponte sobre o Rio Vermelho na rodovia 495 no município de Chupinguaia, o serviço foi realizado com eficiência pela equipe da 9ª Residência de Vilhena do DER, sob a supervisão do residente Rogério Henrique de Medeiros.

Rosangela Donadon enfatizou a importância da recuperação da ponte que dá acesso aos distritos de Chupinguaia, Boa Esperança e Novo Plano e também ao município de Parecis, destacando que a obra visa melhorar significativamente a estrutura da ponte, vital para o acesso dos moradores da região e dos agricultores que dependem do trecho para o escoamento de suas lavouras.

Rosangela Donadon expressou sua gratidão ao governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil), pela resposta ao pedido de recuperação da ponte. Ela também parabenizou os dedicados servidores da 9ª Residência de Vilhena, destacando o empenho e a dedicação com os quais estão trabalhando.

Rosangela Donadon ressaltou que a iniciativa não só beneficiará a população local, mas também contribuirá para o desenvolvimento econômico da região, facilitando o transporte de produtos agrícolas. “Agradeço ao governador Coronel Marcos Rocha por atender ao meu pedido de recuperação desta ponte que é muito importante para o acesso dos moradores da localidade e agricultores que precisam utilizar o trecho, para escoamento das lavouras. Também gostaria de agradecer e parabenizar os servidores da 9ª Residência pelo ótimo trabalho realizado, que vai beneficiar a população da localidade. Parabéns a todos quem ganha com isso é a população”, finalizou a parlamentar.