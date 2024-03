Os servidores da área da saúde, em Rondônia, vão poder receber o pagamento das horas extras que se encontra em atraso.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (12) pelo deputado estadual Cirone Deiró, acompanhado pelo secretário de estado da saúde, Jefferson da Rocha. Eles explicaram que a demora está ocorrendo em virtude de dificuldades no sistema de transmissão da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), mas que a situação já foi resolvida.

“Venho buscando a solução desse problema já há alguns meses e hoje recebi a informação do secretário de que já podemos dar essa boa notícia a nossos servidores”, disse Cirone.

Cirone informou ainda que também recebeu a confirmação de que a Sesau e a Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas (Segep) estão trabalhando para fazer mudanças de fluxo das horas extras para evitar novos problemas de atraso. “O secretário nos trouxe a informação de que foram solucionados 93 processos, contemplando aproximadamente 4 mil servidores”, disse o deputado.

Cirone agradeceu o empenho da Sesau e da Segep na solução do problema. “Quero agradecer os secretários e todos os demais servidores que se empenharam para solucionar essas amarras burocráticas e resolver essa situação”, disse.

A enfermeira do Hospital Regional de Cacoal, Franciele Lovo, destacou o trabalho do deputado Cirone Deiró, junto ao secretário de estado da saúde. “A demora no pagamento desmotivava os servidores para fazer esse trabalho extra nas unidades de saúde do estado. Com a solução para esse problema, todos os trabalhadores terão mais tranquilidade para exercer suas funções e atender as demandas fora do seu plantão”, relata.