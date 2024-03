O Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO) anunciou uma oportunidade empolgante para profissionais qualificados.

No dia 13 de março, o edital de chamamento para a formação de um banco de talentos destinado ao cargo em comissão de Assessor I foi publicado, prometendo uma remuneração substancial de quase R$ 8 mil, compreendendo subsídios e auxílios.

Detalhes completos sobre os critérios e procedimentos da seleção podem ser encontrados no edital, disponível para acesso no Diário Oficial eletrônico do TCE ou neste link. Entre os requisitos essenciais para concorrer ao cargo, está a observância da Lei da Ficha Limpa, além da posse de graduação ao nível superior e experiência mínima de dois anos em instrução processual em órgão público, com foco em temas relativos a licitações e contratos.

A formação complementar também é valorizada, exigindo-se no mínimo 40 horas de cursos na área de licitações e contratos, ou disciplina cursada em curso de pós-graduação, ou MBA, desde que cumprida a carga horária mínima de 40 horas.

As inscrições já estão abertas e permanecerão assim até o dia 17 de março. Os interessados devem preencher o formulário eletrônico específico disponível no endereço indicado.

O processo seletivo para este cargo em comissão será composto por quatro etapas distintas, com convocações realizadas exclusivamente através do Diário Oficial eletrônico do TCE-RO. A primeira etapa consiste na análise de currículo e memorial, seguida por prova teórica e prática, avaliação de perfil comportamental e, por fim, entrevista técnica e/ou comportamental com o gestor.

As datas para cada etapa estão disponíveis no anexo I do cronograma do edital do processo seletivo, proporcionando aos candidatos uma visão clara do planejamento geral da seleção.

Esta é uma oportunidade única para aqueles que buscam contribuir com sua experiência e habilidades em uma instituição de destaque como o Tribunal de Contas de Rondônia, que desejam ser recompensados com uma remuneração competitiva e benefícios atrativos.