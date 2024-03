Um acidente envolvendo dois carros ocorreu na manhã desta segunda-feira, dia 18, deixando uma motorista em estado de choque. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela equipe do Extra de Rondônia, a condutora de um Honda Fit, com placa de Porto Velho, seguia pela Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes no sentido do aeroporto, quando, ao cruzar com a Avenida Tancredo de Almeida Neves, foi atingida por uma caminhonete Nissan Frontier, com placa de Pontes e Lacerda, cujo condutor seguia em direção à BR-174.

Apesar do impacto, a condutora do Honda Fit não sofreu ferimentos físicos, mas entrou em estado de choque e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, sendo posteriormente encaminhada ao Hospital Regional.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) foi acionada e isolou o local para perícia, em seguida, registrou a ocorrência na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).

