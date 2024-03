No próximo sábado, dia 23, o evento “Buteco do Old” promete agitar Vilhena com um show nacional imperdível da banda “Forró mais Tóys”.

O palco desse grande evento será o Old Ranch, a partir das 22h. Conhecidos como os forrozeiros mais animados do estado, a banda promete uma apresentação cheia de energia e diversão do início ao fim.

Além da empolgante performance da banda, o cantor Alipe Alves estará presente tocando os maiores sucessos do sertanejo, garantindo uma mistura de ritmos que vai agradar a todos os gostos. E para elevar ainda mais a temperatura da festa, o DJ 7 comandará com os melhores hits do funk e eletrônico.

Os ingressos para a festa estão à venda por R$ 40, na distribuidora Gela Guela e na Distribuidora De Limas. E para aqueles que desejam garantir um lugar privilegiado no camarote, as reservas podem ser feitas através do WhatsApp, no número (69) 98437-6044.

Prepare-se para uma noite inesquecível de muita música e animação no “Buteco do Old” com a banda “Forró mais Tóys” e muitos outros talentos garantindo a diversão durante toda noite.

