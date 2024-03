A quinta rodada serviu para o Barcelona encostar no líder Ji-Paraná, que não conseguiu segurar a rápida equipe do Barcelona, com boas transições e bem postado em campo a equipe da capital de Rondônia fez 2 a 0 no então líder invictor do Rondoniense, os gols da paritda foram marcados por Erick e Bletson.

O Barcelona abriu o placar no início da primeira etapa com Erik Oliveira , o segundo gol veio na etapa final com Bletson , após bela jogada.

Com o resultado, a boa equipe do Barcelona igualou os mesmos nove pontos do Jipa, mas ficou atrás no critério de número de vitórias (3 a 2). O Barcelona ainda tirou a invencibilidade do rival e agora é a única equipe que ainda não perdeu no Rondoniense 2024. Na outra partida da quarta feira, o confronto atrasado da segunda rodada, o Porto Velho conquistou sua primeira vitória no Rondoniense e de quebra, ainda entrou no G4.

A equipe venceu a União Cacoalense pelo placar de 2 a 0, os gols foram marcados por Fagner e Luan Viana e somou quatro pontos entrando no G4 na quarta posição já a União Cacoalense que perdeu a segunda seguida e segue sem vitórias no campeonato amargando a lanterna do Rondoniense com 2 pontos, mesma pontuação do Sport Genus mas o aurigrená da capital tem mais gols marcados.

Os jogos do Rondoniense seguem no fim de semana com mais duas partidas o Ji-Paraná tenta se reabilitar e se manter na liderança diante do Porto Velho, a partida válida pela terceira rodada será no sábado no Biancão às 19h30. No domingo o Sport Genus recebe a União cacoalense num confronte que vai definir o futuro das equipes na competição, a partida será no estádio Aluízio Ferreira às 15h30.