O vereador João Pichek é a nova alternativa que o eleitorado cacoalense tem para as eleições municipais de outubro próximo.

Semana passada, o parlamentar se filiou ao Partido Progressista (PP) após 12 anos no Republicanos.

Ele aceitou o convite do presidente estadual da sigla em Rondônia, Ivo Cassol, que confirmou a pré-candidatura a prefeito de Pichek em vídeo divulgado nas redes sociais.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Pichek, que foi o vereador mais votado na última eleição municipal, disse que decidiu aceitar o desafio devido a tudo que vem acontecendo em Cacoal. “A gente observa várias falhas, promessas não cumpridas pelo Executivo. Tudo ficou só no papel. Dezenas de reclamações de denúncias de perseguições com servidores públicos. A atual gestão simplesmente deu sequência a projetos que vinham acontecendo na gestão anterior. A cidade não pode ser movida apenas com pão e circo e devem existir políticas públicas, de fato. Cacoal não avançou economicamente”, comenta.

Ele também analisou o que acontece nas áreas da agricultura e educação. “Sabemos do potencial do Município, mas nossos agricultores precisam de estradas boas, acompanhamento técnico e outras ações, que deixaram a desejar. Na Educação, no início do mandato, foram distribuídas apostilas. Mas, hoje, por falta de gestão, foram retiradas as apostilas das escolas públicas e sem consultar o Conselho Municipal de Educação”, analisa.

Pichek disse que sabe que é difícil lutar contra o sistema político que existe em Cacoal, “onde um grupo de pessoas pensa ser dono do Município”.

O parlamentar quer trabalhar com todas as classes sociais através de um Plano de Governo coeso e eficiente na administração pública municipal. “Quero deixar claro que várias obras avançaram graças a recursos oriundos do Governo do Estado e emendas parlamentares de ex-deputados e senadores. O que me preocupa muito é qual o projeto para o futuro que essa gestão atual está deixando para o Município”, questionou.