Na tarde do último domingo, dia 24, policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar apreenderam uma arma de fogo no município de Cerejeiras. Um homem, suspeito de envolvimento no ilícito, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras.

Por volta das 15 horas, uma equipe da Polícia Militar em patrulhamento pela RO 435 avistou um veículo VW/Golf transitando no sentido de Pimenteiras para Cerejeiras, com quatro ocupantes, e procedeu à abordagem.

Durante a busca no veículo e nos ocupantes, os militares encontraram, na mochila de um dos abordados, um revólver marca Taurus, calibre 32, municiado e com a numeração suprimida.

O indivíduo foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, juntamente com a arma apreendida.