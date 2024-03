A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, na última segunda-feira (25), durante uma operação de fiscalização de trânsito na BR 435, próximo ao Km 19, no município de Vilhena/RO, apreendeu um revólver e munições em um veículo Toyota/Hilux de cor branca.

Durante a abordagem, o motorista, de 37 anos, declarou que estava indo até a cidade de Colorado do Oeste/RO para comprar gado. Quando questionado sobre a presença de armas de fogo no veículo, o motorista confirmou.

Após uma busca no veículo, o armamento foi encontrado ao lado do banco do motorista. O indivíduo afirmou ser CAC (colecionador, atirador esportivo e caçador) e apresentou documentação das armas. No entanto, a guia de tráfego estava vencida desde janeiro de 2023.

Consequentemente, o indivíduo, a arma de fogo e as munições foram encaminhados às autoridades policiais competentes, onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário para as medidas legais cabíveis.