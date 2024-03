A vítima procurou a Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras para registrar o desaparecimento de 77 novilhas em sua propriedade na Linha 5, em Corumbiara.

Conforme informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou que, no último dia 17, ao realizar a contagem do gado em sua propriedade, percebeu a ausência de 77 novilhas pretas e brancas com a marca VP e CR.

Entretanto, a vítima suspeita que o autor do furto seja seu neto. O desaparecimento do gado coincidiu com o período em que ele começou a trabalhar na propriedade com seu pai, que sempre cuidou do rebanho sem enfrentar problemas dessa natureza. Além disso, desde o sumiço do gado, o neto não voltou à propriedade.

A vítima também mencionou que não foram encontrados sinais de arrombamento na propriedade, sugerindo que o gado possa ter saído pela porteira.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Cerejeiras.