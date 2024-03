Uma motocicleta Honda Biz 125, de cor preta, fabricada em 2018 e com placa QTC-9509/Vilhena, foi roubada por homens armados na noite desta quarta-feira, 27, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima estava nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro Alto Alegre, quando foi abordada pelos criminosos, que a ameaçaram com armas de fogo e exigiram a entrega da motocicleta.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e está realizando buscas na região na tentativa de localizar os assaltantes e recuperar a motocicleta roubada.