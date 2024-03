Em um contexto onde estética e bem-estar se entrelaçam, a colaboração entre o renomado cirurgião plástico Dr. Marcelo Almeida e a fisioterapeuta dermatofuncional Angélica Labajos se destaca como uma referência em serviços de cirurgia plástica de excelência e segurança no estado de Rondônia.

Com quase duas décadas de experiência, Dr. Marcelo Almeida é reconhecido por sua abordagem inovadora que visa resultados estéticos naturais e satisfatórios. Ele adota técnicas menos invasivas, como microincisões e reposicionamento profundo dos tecidos, aliadas às mais recentes tecnologias para garantir resultados duradouros e uma recuperação eficiente. Esta abordagem moderna redefine o conceito tradicional de lifting facial, minimizando riscos e otimizando o processo de recuperação.

Dr. Almeida também se destaca como o pioneiro no estado de Rondônia ao introduzir a técnica Total Definer, além de oferecer exclusivamente a tecnologia Vaser, uma lipoaspiração ultrassônica que proporciona resultados excepcionais. Esta técnica, amplamente reconhecida globalmente, é um exemplo da constante busca pela inovação e excelência na área da cirurgia plástica.

No entanto, a excelência na cirurgia plástica vai além do procedimento em si. A parceria com Angélica Labajos ressalta a importância do cuidado pós-operatório. Sua clínica especializada oferece acompanhamento personalizado e atento, garantindo uma recuperação suave e eficaz para cada paciente.

Essa colaboração sinérgica entre cirurgião e fisioterapeuta assegura um cuidado integral, desde a primeira consulta até a completa recuperação do paciente.

Quanto aos custos, Dr. Almeida destaca a personalização do atendimento, adaptando os valores de cada procedimento com base na avaliação individual. A clínica oferece flexibilidade no pagamento, incluindo opções de parcelamento no cartão de crédito e uma modalidade de cirurgia programada para aqueles que preferem planejar com antecedência.

É importante salientar que nem todas as pacientes são candidatas à colocação de próteses mamárias, e a decisão é tomada com base em características individuais. A técnica desenvolvida pelo Dr. Almeida, que em breve será publicada na Revista Americana de Estrutura Geoplástica, proporciona resultados estéticos excepcionais, mesmo sem o uso de próteses, graças a uma abordagem inovadora na modelagem do tecido mamário.

A parceria entre Dr. Marcelo Almeida e Angélica Labajos é um exemplo notável de como a inovação, segurança e cuidado personalizado podem se combinar para oferecer serviços de cirurgia plástica de alta qualidade aos pacientes de Rondônia e região. Seja buscando uma transformação estética ou uma recuperação pós-operatória eficiente, os pacientes podem confiar em mãos habilidosas, prontas para guiá-los em sua jornada rumo ao bem-estar e autoconfiança.

Com um foco especial em atender pacientes em todo o estado, Dr. Marcelo destaca-se especialmente em Vilhena, onde atende na Clínica Arte de Cuidar, gerenciada por Angélica Labajos.

A Clínica Arte de Cuidar fica localizada na Av. Sabino Bezerra de Queiroz, no Bairro Jardim América, a clínica é reconhecida como um ponto de referência no cuidado especializado e personalizado para cada paciente. Para mais informações: (69) 3321-4836.

>>> Clique na imagem para ampliar >>>