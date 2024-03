Na noite desta quinta-feira, 28, a Polícia Militar (PM) deteve um homem após ele efetuar disparos de arma de fogo dentro de sua residência, localizada na Rua 103-19, no bairro Barão do Melgaço III, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) foi acionada pelos vizinhos, que relataram ter ouvido cerca de cinco disparos de arma de fogo vindos daquela casa. No entanto, o imóvel apresentava um muro alto e cerca elétrica, dificultando a visualização do que ocorria em seu interior.

Uma testemunha afirmou ter ouvido três disparos inicialmente, seguidos por mais três após um intervalo de aproximadamente três minutos. Posteriormente, relatou ter ouvido mais um disparo, totalizando sete, seguido de silêncio. No interior da casa, reside um casal.

Os militares tentaram contato com os moradores, mas não obtiveram resposta, mesmo após várias tentativas. Diante da possibilidade de um crime de maior potencial devido aos disparos de arma de fogo, um policial, com autorização de um dos solicitantes, adentrou em seu imóvel e tentou contato com o morador, sem sucesso.

Após diversas tentativas de comunicação, o homem finalmente apareceu em uma janela, questionando a presença da polícia em sua residência e se recusando a abrir a porta para dar explicações sobre o ocorrido. Posteriormente, ele saiu para fora trajando roupas íntimas, proferindo palavras desconexas e afirmando não ter cometido nenhum crime, além de se gabar de possuir respaldo jurídico para sua defesa.

Após algum tempo, o suspeito autorizou a entrada da polícia na residência. Durante a revista, foram encontradas cápsulas deflagradas de calibre .40 próximo a uma lixeira na cozinha, além de mais três cápsulas deflagradas do mesmo calibre e uma munição intacta, juntamente com um coldre de arma de fogo no banheiro. A arma, uma pistola .40 de cor preta da marca Taurus com numeração raspada, foi descoberta enterrada no jardim do imóvel, com um carregador vazio.

Diante das evidências, o suspeito foi detido e encaminhado para a delegacia. Durante o registro da ocorrência, ele ameaçou seus vizinhos, afirmando que “isso não iria ficar assim”.