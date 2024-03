O empresário Fernando Galinari, do ramo de entretenimento (Exponorte), sofreu um acidente na tarde desta quinta-feira, 28, na BR-435, próximo à cidade de Vilhena.

O incidente ocorreu depois que o veículo que ele dirigia aquaplanou na pista molhada, resultando no capotamento do carro e em danos significativos. Felizmente, o empresário saiu ileso, sofrendo apenas ferimentos leves.

Durante o incidente, as condições climáticas eram de forte chuva. Galinari estava conduzindo um Honda Civic pela rodovia sentido Vilhena, quando o veículo capotou devido à aquaplanagem.

Ele relatou ter sofrido ferimentos leves, principalmente no pescoço devido ao cinto de segurança, em conversa com a reportagem do Extra de Rondônia. No entanto, tranquilizou a todos ao afirmar que foi apenas um grande susto e que está bem.