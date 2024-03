O acidente ocorreu nesta quinta-feira, dia 28, no centro de Vilhena, envolvendo um ônibus escolar e uma picape Fiat Toro.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a condutora da caminhonete estava transitando pela Rua Dom Preso I, quando, ao chegar no cruzamento com a Avenida Capitão Castro, foi atingida pelo ônibus que seguia em direção a Porto Velho.

No momento da colisão, a condutora da picape sofreu alguns ferimentos e foi socorrida e encaminhada ao hospital pelo Corpo de Bombeiros. No ônibus ninguém se feriu.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) foi acionada para registrar a ocorrência.

