“Pimenteiras do Oeste vai continuar crescendo, se desenvolvendo, porque nós estamos aqui fazendo uma parceria de futuro e vamos produzir. Porque Pimenteiras não pode parar”. Com esse discurso, a prefeita Valéria Garcia foi o destaque durante evento político que lançou sua pré-candidato a reeleição no município de Pimenteiras do Oeste, na região sul de Rondônia.

O evento aconteceu nesta quinta-feira, 28, com a presença de autoridades municipais e estaduais, como o deputado estadual Ezequiel Neiva e o vice-governador do estado, Sérgio Gonçalves.

Valéria terá como vice o vereador Rafael Souza, que já presidiu a Casa de Leis local. O momento também teve por finalidade um dia de filiação ao União Brasil.

Na oportunidade, Sérgio Gonçalves declarou amplo apoio à reeleição Valéria Garcia. “Estou vindo aqui empenhar o compromisso do UB, do governador Coronel Marcos Rocha (UB) para trabalhar para que Valéria Garcia seja reeleita prefeita de Pimenteiras. Conte comigo, com minha família, conte com todos os membros do UB. Precisamos que você, prefeita Valéria, continue comandando a Pimenteiras”, disse.

Por sua vez, o deputado estadual Ezequiel Neiva de Carvalho (UB) também garantiu apoio a Valéria. “Não poderia deixar de declarar aqui o nosso apoio à continuidade dessa gestão. Valéria, conta com a gente. Já vem fazendo um excelente trabalho. E agora o nosso time quer continuar contribuindo para que Pimenteiras avance cada vez mais”, disse o parlamentar.

Valéria Garcia é professora, já foi vereadora e vice-prefeita do Município.