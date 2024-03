Um homem identificado pelas iniciais W.S. foi preso em Vilhena pela Polícia Militar (PM) no bairro Cristo Rei, na madrugada deste sábado, 30, após tentar matar sua ex-namorada e um vizinho que tentou ajudá-la. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição foi enviada a um determinado endereço para atender um caso de violência doméstica. A informação indicava que o ex-namorado, que não aceitava o fim do relacionamento, havia tentado estrangular a ex-namorada e ferido o vizinho com uma barra de ferro.

Ao chegar ao local indicado, a vítima relatou que o ex-namorado, W.S. não aceitava o término da relação e, há vários dias, tentava invadir sua casa. Além disso, o agressor a estava ameaçando de morte via mensagens de aplicativo, caso ela não reatasse o relacionamento.

Mais uma vez, durante a madrugada, o agressor tentou invadir sua residência. Não conseguindo, começou a gritar do portão. Quando a vítima veio atendê-lo, ele a agarrou pelo pescoço com as duas mãos, tentando enforcá-la. Nesse momento, a vítima perdeu os sentidos e desmaiou.

Em seguida, o ex-namorado, enfurecido, pegou um pedaço de ferro para, possivelmente, concluir seu intento. Porém, a vítima recuperou a consciência e, ao ver que ele estava armado com a barra de ferro, começou a gritar por socorro.

Os gritos alertaram um vizinho, que saiu para ajudar, mas acabou sendo atingido na cabeça com a barra de ferro e desmaiou. O agressor, acreditando que havia matado o rapaz, tomou o celular da mão da esposa dele e a ameaçou de morte antes de fugir do local.

Com as informações e características do suspeito em mãos, a guarnição partiu em diligência enquanto as vítimas eram socorridas ao hospital. Algum tempo depois, o suspeito foi localizado nas proximidades do local do crime e recebeu voz de prisão. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.