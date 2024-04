Na véspera do Dia Mundial do Autismo, a história de Abraão Rodrigues Ferreira, um menino de 5 anos diagnosticado com autismo aos 2, destaca a importância da conscientização e aceitação.

Seus pais, Edivaldo de Souza Ferreira e Franciele Rodrigues Barbosa Ferreira, têm sido incansáveis em sua luta pela causa, embarcando em um projeto inovador para ampliar o entendimento do público sobre o autismo.

Determinados a fazer a diferença, eles adesivaram um caminhão da empresa Cavalheiro Log, em Vilhena, com o símbolo do quebra-cabeça, representativo do espectro autista, como parte de uma campanha de conscientização sobre a condição.

Este gesto simbólico encontrou apoio imediato, não apenas da empresa de transporte, mas também da Polícia Rodoviária Federal (PRF), com os agentes Naiade e Cenci, que forneceram assistência essencial para a realização de uma sessão de fotos na BR, visando maximizar o impacto visual do projeto.

Este projeto vai além da estética; ele visa inspirar outras empresas a se envolverem com a causa e encorajar as famílias a verem o diagnóstico de autismo como um começo, não como uma limitação. Ao desafiar concepções equivocadas, como a ideia de que todos os autistas são gênios ou inerentemente agressivos, Franciele espera promover uma compreensão mais profunda e inclusiva do autismo.

O Dia Mundial do Autismo é um lembrete anual da necessidade de aceitar e compreender o autismo em todas as suas facetas. No entanto, a visão dos pais de Abraão é de conscientização contínua, ressaltando que pessoas no espectro autista merecem reconhecimento e inclusão em todos os dias e lugares.

O significativo apoio da PRF e da Cavalheiro Log é um testemunho do poder da colaboração na promoção da conscientização sobre o autismo. Com o caminhão viajando por todo o país, a campanha promete alcançar um amplo público, espalhando uma mensagem de aceitação e entendimento.

À medida que o Dia Mundial do Autismo se aproxima, esta iniciativa sublinha uma verdade fundamental: o autismo não é uma barreira, mas sim uma expressão única da diversidade humana, que deve ser celebrada e compreendida de forma universal.

Clique na imagem para ampliar: