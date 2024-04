A Prefeitura do município de Santa Luzia recebeu R$ 1 milhão para investir na recuperação das estradas rurais do município.

Os recursos foram assegurados pelo deputado estadual Cirone Deiró, junto ao Governo do Estado. “Estou comprometido em apoiar os agricultores e em garantir melhorias para todos os moradores da área rural”, disse.

O deputado informou que buscou os recursos, atendendo a solicitação do prefeito Jurandir de Oliveira e do vice Uesnei Cleiton da Silva. Cirone também enalteceu a importância da parceria mantida com o governador coronel Marcos Rocha, no sentido de garantir recursos para todos os municípios rondonienses.

Cirone lembrou que, a agricultura, ao lado da pecuária, se constitui na principal atividade econômica do município de Santa Luzia do Oeste, “por isso, a importância da liberação de recursos para a execução de obras que buscam melhorar a trafegabilidade das estradas rurais”. O deputado disse que uma estrada bem cuidada facilita o deslocamento dos produtores até a cidade e contribui com a segurança do transporte escolar.

O deputado afirmou também, que continuará empenhado em buscar recursos para o município. Entre as ações já desenvolvidas, no sentido de atender as necessidades da população de Santa Luzia, ele citou a entrega de jogos de carteiras e de playgrounds para as escolas, além de implementos agrícolas para a Associação dos Pequenos Produtores Rurais Goiás (ASPRUGO).