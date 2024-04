A mãe de Graciele Nicolau, de 33 anos, está desesperada à sua procura. Segundo Lucinete Nicolau, mãe de Graciele, relatou ao Extra de Rondônia que a filha saiu de casa na Rua 1808, no bairro Bela Vista, em Vilhena, por volta das 23h de sábado, 23 de março, e até o momento não retornou nem deu mais notícias à família.

Lucinete relata que desconhece o motivo da atitude da filha. Ela informa que Graciele é casada e mora com o marido no endereço citado, tendo dois filhos, porém as crianças vivem com ela em uma chácara.

Qualquer informação que possa levar ao paradeiro de Graciele, favor entrar em contato com o número (69) 9337-8838 (Lucinete) ou com a Polícia Civil através do telefone (3322-3935).