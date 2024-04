A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia realizou a operação Semana Santa 2024 entre os dias 28 e 31 de março, intensificando as ações de prevenção à violência no trânsito e promoção da segurança viária nas rodovias federais do estado devido ao aumento do fluxo de veículos.

A operação teve como foco principal a prevenção de acidentes e a fiscalização de condutas irregulares por parte dos motoristas.

Durante o feriado, foram registrados 15 acidentes, representando um aumento de 36% em relação ao mesmo período da Semana Santa do ano anterior. Três óbitos foram registrados durante esse período. As autuações aplicadas aos condutores incluíram casos de não utilização do cinto de segurança (56 casos), alcoolemia (25 casos – aumento de 47%) e falta de dispositivos de segurança para crianças (18 casos).

Destaca-se a atenção necessária às ultrapassagens em locais proibidos, manobra diretamente relacionada aos acidentes com vítimas fatais. Foram registradas 99 autuações em 2024, em comparação com 93 do ano anterior.

Durante a operação, foram fiscalizadas 3.635 pessoas e 2.942 veículos em dezenas de comandos policiais. Na área criminal, 13 prisões foram efetuadas, sendo 9 delas relacionadas a crimes de trânsito.