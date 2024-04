O acidente envolvendo uma caminhonete Chevrolet S10 e um motociclista ocorreu na tarde desta segunda-feira, 1º de abril, no centro de Vilhena. O condutor da motocicleta foi socorrido e levado ao hospital em estado grave.

De acordo com informações obtidas pela equipe do Extra de Rondônia, o motociclista seguia pela Avenida Major Amarante, no sentido Cuiabá, quando colidiu com a picape. O motorista da caminhonete trafegava pela Rua Osvaldo Cruz, no sentido da Avenida José do Patrocínio.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) foi acionada para registrar a ocorrência.