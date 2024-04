A Polícia Federal (PF), com o apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), deflagrou nesta quarta-feira, 3 de abril, a operação Fake Strong com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão em Ji-Paraná/RO, Espigão D’Oeste/RO, Pimenta Bueno/RO e Barra do Garças/MT, visando combater os crimes de contrabando e venda de produtos falsificados.

Durante a operação, duas pessoas foram presas em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, e uma quantidade considerável de produtos suspeitos foi apreendida.

As investigações tiveram início após a prisão em flagrante de dois homens que estavam transportando o produto conhecido como “Strong Maximus”, fabricado nos Estados Unidos. Esse produto é um hormônio de uso proibido na agropecuária nacional. Além disso, os suspeitos estavam transportando produtos alimentícios pecuários que, de acordo com os agentes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, apresentavam selos oficiais falsificados.

Os investigados poderão responder pelo delito de contrabando e/ou venda de produtos falsificados.