Nesta quinta-feira, (04) Vilhena foi palco de um marco significativo para a saúde pública, com a chegada do Programa “Agiliza Saúde”, com investimento de R$ 9 milhões.

A cerimônia de lançamento contou com a presença do vice-governador de Rondônia, Sérgio Gonçalves, do Secretário de Estado Jefferson Rocha, do prefeito Flori Cordeiro, do deputado estadual Ezequiel Neiva, secretários municipais de saúde do Cone Sul e vereadores.

A iniciativa, que visa agilizar o acesso a serviços de saúde de qualidade, é fruto de uma parceria entre o governo de Rondônia, a prefeitura e a Santa Casa de Chavantes. O investimento será direcionado para duas importantes áreas da saúde, visando atender às demandas emergenciais da população local.

Entre os principais benefícios do programa estão: 2 mil consultas de ortopedia geral; 770 cirurgias de pterigeo; 700 consultas de cataratas, com previsão de pelo menos 650 cirurgias, o que resultará na eliminação da fila de espera para este procedimento. No entanto, uma nova fila para consultas vem sendo atendida devido às demandas contínuas. Além disso, estão previstas 150 consultas para cirurgia de joelho LCA e 90 para cirurgias de menisco, que serão realizadas na segunda quinzena do mês de abril no hospital Regional de Vilhena.

O Secretário Estadual de Saúde, Jefferson Rocha, destacou a iniciativa do prefeito Flori Cordeiro em terceirizar a saúde complementar de Vilhena à Santa Casa, ressaltando a eficiência e os resultados positivos dessa gestão, que, segundo ele, servem de exemplo para outras cidades.

Dos R$ 9 milhões investidos, R$ 4 milhões são provenientes de emenda parlamentar do deputado Ezequiel Neiva, enquanto o restante é composto por recursos diretos do governo estadual, através da Secretaria de Saúde do Estado (SESAU).

Com o Programa, Vilhena dá um passo significativo rumo à diminuição vertiginosa das demandas reprimidas no sistema de saúde local, garantindo acesso mais rápido e eficiente a serviços esperados há muito tempo pela população. Todos os pacientes obedeceram a regulação no sistema Sisreg.