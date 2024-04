O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), modelo inovador de seleção de servidores públicos criado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), está na sua reta final.

As provas serão daqui a um mês, no dia 5 de maio, em 228 municípios do país. Em Rondônia, o certame será aplicado em quatro municípios. Porto Velho é a cidade com mais inscritos, com o total de 22.620 candidatos dos 37.428 inscritos em RO.

Com 2,1 milhões de inscritos, o CPNU já é o concurso com o maior número de candidatos realizado no Brasil, superando os recordes anteriores, dos certames do Banco do Brasil de 2021 e 2022, que registraram, respectivamente, 1,6 e 1,5 milhão de inscritos.

Confira abaixo o número de inscritos em cada um dos locais de prova do estado do Acre:

TOTAL DE INSCRITOS POR CIDADE

RO ARIQUEMES 2.576 RO JI-PARANÁ 8.511 RO PORTO VELHO 22.620 RO VILHENA 3.721

Aumento no número de locais de prova

Devido ao alto número de inscrições na capital do país, Brasília, a comissão organizadora do CPNU levou em consideração o CEP de residência dos candidatos indicado no ato de inscrição e decidiu ampliar os locais onde serão aplicadas as provas, adicionando oito novas cidades goianas, que ficam no entorno do Distrito Federal. As provas serão aplicadas também nas cidades de Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto, Planaltina e Valparaíso de Goiás. Os municípios somaram-se aos 220 que já haviam sido definidos como locais de aplicação, totalizando 228.

Ofício

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) enviou ofícios aos governadores e prefeitos dos municípios onde serão aplicadas as provas. O documento solicita cooperação para garantir a segurança e a logística necessárias à realização do certame. A correspondência, assinada pela ministra da Gestão, Esther Dweck, destaca a importância de evitar a realização de grandes eventos nas cidades onde o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) será realizado, em 5 de maio, a fim de facilitar o deslocamento dos candidatos e garantir a segurança nos locais de prova.

Além disso, a Fundação Cesgranrio, empresa aplicadora do concurso, em parceria com órgãos como a Secretaria de Segurança Pública do Ministério da Justiça e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, está em contato com as autoridades estaduais e municipais para tratar de questões logísticas e de segurança.

Também para viabilizar a logística e a segurança do certame, uma rede de aplicação foi estabelecida conectando órgãos das administrações públicas federais e estaduais. Houve, inclusive, a integração com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp/MJSP), Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Força Nacional (FN) e Secretarias de Segurança Pública Estaduais.

Confira o número de inscritos em cada uma das 228 cidades de aplicação de prova do Concurso Nacional

Acesse a página oficial do Concurso Público Nacional Unificado