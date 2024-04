Samuel Costa, figura reconhecida por sua atuação em prol dos mais necessitados, anunciou sua filiação à Rede Sustentabilidade e colocou-se à disposição da militância do partido como pré-candidato à prefeitura de Porto Velho.

Costa, cuja trajetória é marcada pelo compromisso social e pela defesa dos direitos humanos, emerge como uma alternativa para liderar a transição do centro-esquerda na capital rondoniense.

O pré-candidato, que alcançou a façanha de liderar a melhor nominata para a Câmara Municipal pela federação REDE/PSOL, demonstra um perfil articulador e promete uma abordagem inclusiva em sua plataforma política.

“Porto Velho sempre elegeu prefeito progressista e quando tivermos a oportunidade de dialogar com os portovelhenses, certamente muitos vão perceber quem de fato conhece os reais anseios do povo”, afirmou Costa, destacando sua conexão com as demandas da população local.

Além de suas habilidades como professor, jornalista, advogado e apresentador de televisão, Samuel Costa destaca-se por sua dedicação à causa social e à construção de uma cidade mais justa e igualitária. Sua filiação à Rede Sustentabilidade fortalece ainda mais a presença do partido na capital de Rondônia e sinaliza um novo capítulo na política local, abrindo caminho rumo a um futuro mais inclusivo e progressista para Porto Velho.