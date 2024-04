Com o encerramento do prazo, conforme o calendário eleitoral, para filiações partidárias, afastamento de cargos e “janela” partidária para troca de partidos de quem tem mandato no Legislativo, as questões envolvendo a disputa eleitoral municipal de 6 de outubro ficam mais contundentes.

O Partido da Renovação Democrática (PRD), liderado em Vilhena pelo ex-prefeito Melki Donadon, já decidiu quem encabeçará a chapa na disputa majoritária.

Trata-se da professora Raquel Donadon, que já foi secretária municipal em Vilhena e ex-candidata a deputada federal.

Ao Extra de Rondônia, Melki informou que Raquel, que é sua irmã, reúne todas as qualidades para a disputa eleitoral por ter feito um grande trabalho em Vilhena. “Pela sua eficiência e competência no cargo, Raquel foi considerada a melhor secretária municipal de educação de Rondônia. E já até foi testada nas urnas, conquistando quase 18 mil votos na eleição para deputada federal”, destaca o ex-prefeito de Vilhena e Colorado do Oeste.

Ele também informou que o PRD tem uma nominata completa à Câmara de Vereadores.

Por outro lado, explica que ainda não há uma decisão quanto ao nome do vice, o que será decidido após diálogo com partidos aliados, um deles é o AGIR36, que tem como presidente estadual o ex-deputado federal Natan Donadon.