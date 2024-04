A comissão eleitoral constituída para conduzir a eleição suplementar do Conselho Municipal de Saúde (CMS) deu posse, nesta segunda-feira, 4, à diretoria que estará à frente do órgão até julho de 2025.

A posse ocorreu na sede da Ordem dos Advogados (OAB) de Vilhena, após reunião extraordinária.

A composição eleita ficou determinada da seguinte forma: como presidente, Leomar Gonsalves, do segmento gestor; secretária geral: Mari Jane Santina], do segmento usuário; primeira secretária: Márcia Aparecida Moreira, também do segmento usuário; e segundo secretário, Newton Pandolpho, do segmento trabalhador.

A diretoria anterior havia sido destituída pelo Sindicato dos Servidores Municipais, que não se sentia representado. Na ocasião, Leomar, que era o presidente, representava os trabalhadores em saúde. Desta vez, ele permanece no Conselho como representante da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), tendo sido eleito novamente para a função de presidente.

O presidente do Conselho, agora indicado como representante da Semas, é auxiliar de enfermagem e tem mais de 27 anos de atuação. Além disso, ele é formado em técnico de segurança do trabalho e possui bacharelado e licenciatura em letras pela Universidade Federal de Rondônia (Unir).