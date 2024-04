Vilhena se prepara para receber um evento esportivo inédito: a 1ª Corrida da Polícia Federal. Este evento representa uma oportunidade única para os cidadãos se unirem em prol do esporte, da saúde e da solidariedade em nossa cidade.

Programada para o dia 9 de junho, sábado, a corrida tem suas inscrições prestes a serem encerradas, com o prazo final na próxima quarta-feira, 10. Os interessados têm apenas mais um dia para garantir sua participação.

A taxa de inscrição é de R$ 35, além da contribuição de 1 kg de alimento não perecível, reforçando o compromisso dos participantes não só com a própria saúde, mas também com o bem-estar daqueles em necessidade na comunidade.

A competição é aberta a participantes de todas as idades, com categorias específicas para cada faixa etária. As crianças entre 4 a 11 anos podem se inscrever na categoria Kids, incentivando o início precoce de um estilo de vida ativo. Já os adolescentes podem desafiar-se na categoria Juvenil, com um percurso de 5 km. Para os adultos, a corrida oferece percursos de 5 a 10 km, permitindo inscrever uma criança de até 12 anos sem custo adicional.

O evento terá início na Praça Nossa Senhora Aparecida, situada na Avenida Major Amarante, a partir das 06h.

Para mais informações sobre como se inscrever, as diferentes categorias disponíveis e mais detalhes, os interessados devem visitar o site agitosesportes.com.br.

Esta é uma chance imperdível de mostrar suporte à Polícia Federal, enquanto se desfruta de uma manhã repleta de atividades físicas e divertimento. Junte-se a nós para fortalecer os laços da comunidade e promover um estilo de vida mais saudável.

Para mais informações ou dúvidas entrar em contato no número: 69 3316-1611.