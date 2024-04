O Governo do Estado de Rondônia, por meio da Polícia Militar, realizou nesta terça-feira, 9, no ginásio de esportes Claudio Coutinho, em Porto Velho, solenidade de formatura do Curso de Formação de Sargentos – CFS, com a leitura do ato de promoção de 204 sargentos combatentes e um sargento PM Músico.

O Curso teve início em 4 de agosto de 2023, na modalidade de Ensino a Distância. O CFS foi realizado nos municípios de Porto Velho, Ariquemes, Ji-paraná, Cacoal e Vilhena com duração aproximada de oito meses.

O Secretário de Segurança, Defesa e Cidadania, coronel PM Felipe Vital, agradeceu aos deputados estaduais, pela parceria em destinar recursos através de emenda parlamentar para atendimento das demandas da Secretaria. Se referindo aos familiares dos promovidos, disse que a vitória é de todos. E ao governador Marcos Rocha, que tem feito de tudo para que as promoções, os cursos de aperfeiçoamentos e valorizações sejam atendidos. Este ano serão ao todo 430 sargentos aperfeiçoados na carreira. Além de que todos os soldados serão promovidos a cabos.

“Estamos aqui com o primeiro líder da corporação, aquele que lidera uma guarnição, auxilia os oficiais na gestão, que ensina nas formações da corporação, é uma graduação muito importante, dentro da Polícia Militar”, disse o comandante-geral da Polícia Militar, coronel PM Regis Braguin. Se referendo aos formandos.

Fazendo um balanço das atividades da PM em 2023, falou Braguin que no ano passado, foram 51 mil pessoas abordadas e 19 mil presas em flagrantes cometendo crime e destacou: “uma polícia que aborda e está prendendo, é uma polícia de eficiência e dentre estas abordagens, 51 mil pessoas, cerca de 20 casos estão sendo apurados na corregedoria da PM”. Ele indagou. Sabe o que eu quero dizer com isso, é que a Polícia Militar de Rondônia é diferenciada e acima da média das demais polícias de nosso país.

Em todos os rincões, em todos os setores do Estado temos policiais militares e é por isso que esta formação é diferenciada. Foi implementado nesta turma o uso da inteligência artificial dos procedimentos de termos circunstanciados nas ocorrências. Estamos produzindo ocorrências com esta tecnologia. O policial vai continuar produzindo bem e de uma boa qualidade no serviço. Esse comando estará continuamente dedicado a oferecer o melhor serviço para a sociedade e ao policial ser melhor no atendimento para servir e proteger esta população.

O comandante Braguin lembrou que desde 2019 quando o governador Marcos Rocha assumiu o comando do Estado de Rondônia, ele permitiu que a Polícia Militar tenha 5,262 vagas para as mais diversas patentes, do coronel ao soldado e ele ofereceu para fluxo de carreira muito mais do que o efetivo.

Comparando ao passado e desafiando o futuro, queremos que os policiais estejam sempre prosperando e cada vez melhor. Temos policiais que foram promovidos mais de três vezes neste governo. “Este comando vai continuar dedicado e produzindo cada vez mais ao cidadão de bem que é nossa obrigação, uma polícia bem-preparada, aparelhada e eficiente. Para isso contamos com apoio incondicional de nosso Secretário de Segurança e de nosso Governador”.

O deputado Ribeiro, presente ao evento, falou da gestão compartilhada do governador coronel Marcos Rocha que deixara um legado as forças de segurança com o grande fluxo de promoções com a responsabilidade e compromisso cada vez mais valorizar a Polícia Militar especialmente. Ressaltou a importância da PM rondoniense, como a melhor Polícia do país, com altíssimas resoluções de combate a criminalidade.

Os alunos sargentos obtiveram conhecimentos em diversas áreas, tais como “cultura e conhecimento jurídico”, “cotidiano e prática policial reflexiva”, “funções, técnicas e procedimentos policiais militares” dentre outras, divididas em seis módulos, perfazendo a carga horária total de 930 horas que forneceram conhecimentos teóricos e práticos para que ao final do curso, o aluno estivesse capacitado para o exercício de suas funções de sargento. Recebeu o nome da turma a cavo PM Alecsandra Querdes Farias.

Para o orador da turma, 3º sargento PM Francinei Mendes Cruz, o sargento policial militar é fundamental na cadeia de comando. Ele coopera para o cumprimento oportuno das decisões tomadas. É modelo de liderança para os cabos e soldados, tendo com estes a mais estreita relação de confiança, tem papel de destaque, pondo a prova, nesses tempos informatizados, conhecimentos técnicos habilidade de executar e capacidade de dirigir pequenos grupos. “O elo da tropa, policial militar”.

O 3º sargento PM Daniel Rodrigues Fontinele, recebeu a Medalha de Honra ao Mérito Cultural, pela aplicação aos estudos e ter obtido a primeira colocação do Curso de formação de Sargentos, 2023, com a nota 96,27.

Receberam homenagens póstumas o cabo PM Elder Neves de Oliveira e a cabo PM Alecsandra Querdes Farias.