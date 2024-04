Um surto gripal atingiu a cidade de Vilhena e a determinação é que os casos sejam tratados com agilidades nos postos de saúde do município.

Em visita à redação do Extra de Rondônia na tarde desta sexta-feira, 12, o secretário municipal de saúde, Wagner Borges, informou que, por determinação do prefeito Flori Cordeiro, a partir da segunda-feira, 15, as unidades de saúde do município irão atender até às 22h.

Normalmente, o atendimento encerra às 19h. O titular da Semus explica que no atendimento inclui o teste de covid-19.

Ele também informou que o Município constatou 6 casos da doença chamada “mão-pé-boca”, que causa feridas na boca e erupções nas mãos e nos pés. A condição é transmitida por contato direto com saliva ou muco.

Os sintomas incluem febre, dor de garganta, mal-estar, irritabilidade e perda de apetite. O vírus costuma desaparecer sozinho em 10 dias. “Contudo, esses casos estão sob controle e conta com o acompanhamento do setor de epidemiologia do Município nas escolas”, destacou.