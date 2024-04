No sábado, 13, o líder Porto Velho recebeu o Ji-Paraná no Aluízio Ferreira e ampliou a sequência de vitórias no campeonato, a Locomotiva venceu mais vez o Galo da BR desta vez pelo placar de 3 a 1, os gols foram marcados por Luan Viana, sexto gol dele no Rondoniense, Emerson Bacas ampliou e Wattiman marcou o terceiro, no finalzinho da partida João Pedro marcou o gol de honra do Ji-Paraná.

Com a vitória o Porto Velho chegou aos 19 pontos e confirmou a melhor campanha da primeira fase e também a única equipe ja classificada para as finais. Já a situação do Ji-Paraná só piora, o Galo sofreu a quarta derrota seguida e estacionou nos 9 pontos e ainda caiu para quarta posição com os mesmos números de pontos da União Cacoalense. Em crise o Ji-Paraná ainda ficou sem o técnico Márcio Parreiras, mas sem vencer a quatro jogos a equipe ainda está confiante na classificação.

Bastava uma vitória diante da União Cacoalense para o Barcelona confirmar a classificação para a fase final, mas a equipe foi surpreendida no Aluízio Ferreira pela Raposa da BR que venceu pela segunda vez no campeonato e de novo fora de casa, os gols da partida foram marcados por Pecel e Vitinho.

Com a vitória a União Cacoalense soma 9 pontos se iguala em números de pontos com o Ji-Paraná, na próxima rodada as duas equipes se enfrentam no estádio Aglair Tonelli, quem vencer praticamente se garante na fase final do Rondoniense.

O VEC é outra equipe que ainda não venceu em casa, o Lobo do Cerrado recebeu o Sport Genus no Portal da Amazônia e ficou no empate, que mais serviu ao VEC do que para o Sport Genus. O VEC somo dez pontos e subiu para a terceira colocação e ficou mais perto da classificação, o VEC tem pela frente o Barcelona fora de casa e joga a última partida da primeira fase em casa diante da equipe do Porto Velho. O empate foi ruim para o Sport Genus que precisa vencer as duas partidas seguintes para sonhar com a classificação para a fase final, diante do Porto Velho no Aluízio Ferreira e União Cacoalense no Aglair Tonelli.

Veja a Classificação e os próximos jogos

1 – Porto Velho 19 pontos 8 jogos 6 vitorias

2 – Barcelona 12 pontos 8 jogos 3 vitórias

3 – VEC 10 pontos 8 jogos 2 vitórias

4 – Ji-Paraná 09 pontos 8 jogos 3 vitórias

5 – U.Cacoalense 09 pontos 8 jogos 2 vitórias

6 – Sport Genus 06 pontos 8 jogos 1 vitória

Barcelona x VEC – Aluízio Ferreira/ sábado 20/04

União Cacoalense x Ji-Paraná – Aglair Tonelli sábado 20/04

Porto Velho x Sport Genus – Aluízio Ferreira – domingo 21/04