Neste domingo (14), no Serra Dourada, o Atlético-GO foi derrotado por 2 1 pelo Flamengo, pela estreia no Brasileirão.

E os jogadores do Dragão saíram revoltados com a arbitragem de Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).

Na saída de campo, o atacante Luiz Fernando, autor do gol de empate do Atlético, no segundo tempo, detonou a atuação do árbitro e falou até mesmo em “roubo”.

O camisa 11 ainda afirmou que Andre Luiz teria chegado mal-intencionado para trabalhar na partida, “estragando” o jogo. E questionou algumas de suas decisões.

“Fico muito feliz por ter marcado o gol, eu creio que fizemos uma grande partida, foi um grande espetáculo. Acho que quem estragou foi o árbitro, hoje o árbitro só fez m***, cagou o jogo todo, já veio mal-intencionado já para mim. Ninguém sabe que impedimento foi aquele, deu um pênalti que não existe. Se ele expulsou o Maguinho, por que não expulsou o Léo Pereira, se foi agressão do mesmo jeito?”, começou por dizer, em declarações ao Premiere.

“Bota o cara para vir aqui e nos rouba dentro da nossa casa. Isso não pode, a CBF tem que tomar alguma atitude”, concluiu.

Em Goiânia, o Flamengo abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo, com golaço de falta de De la Cruz. No segundo tempo, o Atlético-GO empatou com Luiz Fernando e, na sequência, Shaylon ainda desperdiçou um pênalti, que poderia marcar a virada. No fim, o Rubro-Negro foi quem teve uma penalidade marcada a seu favor, e Pedro fez para fechar o placar por 2 a 1.